◆センバツ第４日▽１回戦三重２―０佐野日大（２３日・甲子園）三重が甲子園通算３０勝（２６敗）の節目に到達した。６回２死満塁で主将の大西新史捕手（３年）が左前へ２点打。両軍唯一の得点シーンとなった。三遊間をしぶとく抜き「いい打球ではないけど、気持ちの乗った一打」と笑顔。「相手の配球が初めは変化球中心だったけど、直球が増えてきていた。自分も前の打席は直球に中途半端なスイングだったので。相手捕手の