ブルワーズ戦、ネット裏の放送席が大慌てした理由とは米大リーグのオープン戦で、前代未聞の珍事が発生した。放送席から“カンペ”が風で飛ばされ、テレビクルーが大慌て。フェンスに絡みついた紙を中継カメラでアップにして読み上げたのだ。放送席は「こんな確率ありますか？」と大はしゃぎ。ファンからも「めっちゃ面白い」との声が上がっている。21日（日本時間22日）に米アリゾナ州で行われたブルワーズとパドレスのオープ