２３日放送のフジテレビ系夕方のニュース番組「ＬｉｖｅＮｅｗｓイット！」（月〜金曜・午後３時４２分）では、「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家・野崎幸助さんの急性覚醒剤中毒死について殺人罪などに問われた元妻の須藤早貴被告の控訴審判決がこの日、大阪高裁（村越一浩裁判長）で開かれ、一審・和歌山地裁判決に続いて、無罪判決が言い渡されたことを報じた。検察の控訴を退けての無罪判決にコメンテーターで出