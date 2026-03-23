現役を引退したペスカドーラ町田の原辰介第31回全日本フットサル選手権の決勝が3月22日に行われ、ペスカドーラ町田がPK戦の末にバルドラール浦安を破り、10年ぶり3度目の優勝に輝いた。この試合で現役を引退することが決まっていたFP原辰介は、味の素株式会社の正社員として働きながらフットサル選手として日本の全国リーグであるFリーグを戦う選手として、7年間に渡ってデュアルキャリア歩んできた。この7年間を「本当に濃密で