シント＝トロイデンのFW後藤啓介が意気込みを語るベルギー1部シント＝トロイデンVVは、現地時間3月22日にホームでのサンジロワーズ戦に臨み、1-3で敗れたものの、レギュラーシーズンを3位で終えて上位6チームによるプレーオフ1に進出した。UEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権への挑戦が佳境に入るなか、プラチナスポンサーを務めるにしたんクリニックの西村誠司社長は自身のTikTokで日本代表FW後藤啓介選手との対談を公開して