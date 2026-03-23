「憧れの異世界。」をブランドに掲げる長崎県のテーマパークリゾート「ハウステンボス」が、漫画家の高浜寛氏とタッグを組んだ新たなプロジェクトを発表！未来のハウステンボスを舞台に、オランダの歴史と文化をエンターテインメントとして描く新作漫画『アンカリング・ダッチマン』が、2026年5月より連載を開始します。 未来のハウステンボスが舞台！高浜寛 新作漫画『アンカリング・ダッチマン』 作品名：『アン