記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月23日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は23日の記者会見で、日本のネットユーザーが高市早苗首相の訪米を批判したことに関し、中国は真珠湾攻撃に言及された際やホワイトハウス内の「プレジデンシャル・ウォール・オブ・フェーム」（歴代大統領の写真が並ぶ通路）を見学した際の反応など、高市首相の今回の訪米に対する日本のメディアや専門家