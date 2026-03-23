食の雑誌「dancyu」の元編集長・植野広生さんが求め続ける、ずっと食べ続けたい“日本一ふつうで美味しい”レシピ。植野さんが紹介するのは「そぼろ飯」。1949年に新宿で創業した串焼きの名店「鳥茂」を再び訪れ、鶏・豚・牛の挽き肉に秘伝のタレを絡めた、オリジナル弁当（※事前予約）のみに入っている裏メニューを紹介。戦後まもなく屋台から始まり、今では新鮮なもつを使った焼きとんで“東京を代表する名店”となった店の歴史