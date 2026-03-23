千葉県警の青山彩子本部長が、自身の経験を生かし、自己実現する働き方などについて職員に向けて講演しました。23日、千葉県警本部では青山彩子本部長が「しなやかなリーダーシップと自己実現の両立」をテーマとして職員に向けた講演会を行いました。女性管理職として、子育てをしながら勤務した自身の経験も交え、育児や介護などをしながら働く職員もキャリアアップに挑戦できるような、互いを尊重できる環境作りの重要性を呼びか