スナック菓子「わさビーフ」などを製造する山芳製菓は、ホルムズ海峡の事実上の封鎖を受けて「燃料の調達が困難になった」として工場の操業を一時停止していましたが、23日から再開しました。山芳製菓によりますと、ポテトチップス製造の設備を稼働させるなどの燃料として使っている「重油」の供給が一時的にストップしたため工場の操業を一時停止していましたが、「重油」調達の目途がたったということです。「わさビーフ」など一