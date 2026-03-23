女優の長澤まさみ（38）が23日、自身のインスタグラムを更新。今月13日に行われた「第49回日本アカデミー賞授賞式」で着用した白いロングドレス姿を公開した。長澤は日本アカデミー賞授賞式を振り返り「沢山、おめでとうを言い合った。その場にいる人や、作品からエネルギーをもらい、映画熱上がっちゃうよね。これからも、自分らしく映画と向き合いたい。自由であって、誰のものにもなる、映画。野暮な事をいう大人にならず、