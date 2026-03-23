コメの在庫が過去最高水準に積み上がる見通しです。農林水産省は2027年6月末時点のコメの民間在庫量が、最大271万トンになるとの見通しを示しました。1月時点の作付け意向の調査結果を踏まえたもので、この通りに生産されれば、適正とされる民間在庫量の180万〜200万トンを大幅に上回り、価格は下がりやすくなると見込まれます。2026年産の生産量は最大732万トンと見込まれ、需要見込みの最大711万トンを上回りました。コメ価格の