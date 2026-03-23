インターネットイニシアティブ（IIJ）が公開した技術開発施設＝23日午後、千葉県白井市インターネットイニシアティブ（IIJ）は23日、サーバーを冷却する新技術を開発すると発表した。人工知能（AI）の需要拡大でデータ処理が膨大になり、サーバーの発熱量が高まることに対応する。水や電気を抑制して効率よく冷却する技術の確立を目指す。IIJは同日、千葉県白井市の技術開発施設を報道陣に公開した。サーバーの冷却には外気や