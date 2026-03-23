イギリス・ロンドンで、認知症ケアの技術を競う国際アワードが開催。優勝賞金100万ポンド、日本円で約2億1000万円を手にしたのはAI搭載のスマートグラス「クロスセンス」でした。スマートグラスは眼鏡型の端末で、フレームにカメラやマイク、スピーカーが内蔵され、レンズ部分にはデジタル情報などが表示されます。また、カメラで捉えた映像をAIで解析し、物体や文字を識別することができます。「クロスセンス」は認知症患者の生活