23日の県内は各地で春の陽気となりました。今週は高気圧に覆われて晴れる日が多く、季節先どりの暖かさが続く予報です。秋田市の神社ではウメの花が見ごろを迎え、春の訪れを感じさせてくれます。※午後6時15分からのABS news every.でお伝えします