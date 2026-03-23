「営」「建」は事業内容を示す大型ダンプカーの荷台には「品川 営 12345」などと、地名や数字が表示されています。これは会社や法人名でもなく、ナンバープレートの表記とも異なります。いったい何を表しているのでしょうか。 【なるほど！】これが「ゼッケン」が表す事業者の種類です（画像）じつは、この記載はナンバープレートとは別に法律で義務付けられている「表示番号」で、「ゼッケン」とも呼ばれます。「土砂等を運搬