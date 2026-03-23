県内では今年初となるクルーズ船が、23日朝、秋田港に到着し、乗客たちは県内各地の観光を楽しみました。今年のクルーズ船の寄港は去年より少なくなる見通しで、県は来年に向け誘致に力を入れる考えです。午前8時前。今年初のクルーズ船アザマラ・パシュートがゆっくりと秋田港へ到着しました。鴨下望美アナウンサー「今年初めてのクルーズ船が秋田にやってきました。近くで見ると本当大迫力