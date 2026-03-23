教諭による体罰が相次いで明らかとなりました。県教育委員会は殴る・蹴るといった体罰を行ったとして男性教諭など3人を懲戒処分としました。県教育委員会によりますと、にかほ市の中学校に勤務する20代の男性講師は顧問を務める部活動の生徒を、去年の夏休みから今年2月まで殴ったり蹴ったりしていました。また別の複数の生徒に対してもこうした体罰をしていました。男性講師は聞き取りに対し「生徒が怠けていると思った」と話して