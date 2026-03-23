わんことお母さんの素敵な出会いのエピソードが反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で146万回再生を突破し、「こうなっちゃうのわかる」「わんこもお母さんも可愛い」「反対する人が1番可愛がるのは世の常w」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：子犬を飼うことに『大反対』していた母親→押し切って飼った結果…予想と違った『まさかの現在』】 子犬を飼うことに大反対した母 I