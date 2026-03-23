3年前、秋田市内の私立高校で起きたいじめ問題について被害にあった女性とその家族などが県に再調査を求める意見書を提出しました。県は学校側に対応について助言を行うとしています。23日、県教育庁を訪れた被害女性とその家族。3年前に秋田市内の私立高校で起きたいじめ問題について、学校側の調査が不十分だったとして県に再調査を求める意見書を提出しました。この問題は2023年、当時高校1年生だった女性が同じ高校の野球部に