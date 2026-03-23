小嶋陽菜が3月22日、自信のInstagramを更新。お腹がチラリと見えるキティちゃんのTシャツ姿で宮古島を満喫する沖縄コーデ写真を公開している。 （関連：【画像】小嶋陽菜、“1億点”のスタイル際立つTシャツ姿） 小嶋はInstagram「宮古島に来ました食べすぎてた気がするまたまとめますね」と沖縄県宮古島に訪れたことを報告。「空港で買ったキティちゃんTシャツと、Newデニムぺたんこの靴と合わせても脚が綺麗に見