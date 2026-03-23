エア・カナダとジャズ・アビエーションは、3月22日午後11時47分ごろ、モントリオール発ニューヨーク/ラガーディア行きのエア・カナダAC8646便（CRJ900型機、機体記号：C-GNJZ）が着陸時に事故に巻き込まれたことを明らかにした。同便はエア・カナダ・エクスプレスとして、ジャズ・アビエーションがエア・カナダの便名で運航していた。乗員4名と乗客72名の計76名が搭乗していた。一部報道やSNSへの投稿によると、着陸時に走行中の車