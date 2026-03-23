今冬にヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍した宮代大聖が、またも結果を残した。現地３月22日に開催されたリーグ第31節で、ラス・パルマスはスポルティング・ヒホンとホームで対戦。１−０で勝利した。29節のセウタ戦（４−１）で加入後初得点を含む２発、続く30節のアルバセーテ戦（１−２）で１ゴールをマークしている宮代は、今節は決勝点をアシストする。12分、自陣センターサークル付近で