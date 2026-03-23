春の選抜高校野球。九州地区代表で出場した「長崎日大」が22日1回戦に臨みました。 3年ぶりにセンバツの舞台に帰ってきた長崎日大。 相手は関東王者の強豪「山梨学院」です。 長崎日大は、初回からエースの古賀投手が相手の強力打線につかまり、ホームランを含む4安打を浴び5点を失います。 追う展開となった長崎日大はその裏、先頭、太田選手がヒットで出塁。 その後、フォアボールなどで1アウト1、2塁と