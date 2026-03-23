石川県内の民放4局共同イベント「能登トークパーク」が21日開かれ、各局のアナウンサーやアスリートらとともに参加者が防災について学びました。MRO北陸放送・松村玲郎アナウンサー「みなさんどうですか？4人並ぶって。ベテランばっかりで若いのいないじゃないかって言わないでくださいね。」七尾市の能登演劇堂で開かれたイベントには、開場前から列ができ、多くの親子連れでにぎわいました。能登トークパークは相次ぐ災害で学ん