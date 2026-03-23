俳優の安達祐実さんは3月23日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを披露しました。【写真】安達祐実のプライベートショット「とても美しく素敵です」安達さんは「いつかの休日イカ焼きを食す」とつづり、自身の写真を1枚投稿。お店でイカ焼きを楽しむ様子を披露しています。箸で持ったイカを口元に運び、視線を横に逸らしたキュートなおすまし顔です。鮮やかなグリーンのスウェット姿で前髪を切りそろえ、いつもより