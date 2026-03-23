石川県金沢市鞍月1丁目の石川県庁2階にある食堂が、2003年に庁舎が移転して以来、23年ぶりにリニューアルされました。ポイントは「働き方改革」「県民に開かれた県庁」ゆったりとしたファミレス風のソファ席とカウンター。Wi−Fi環境が整備されたワークラウンジ。4月1日、リニューアルオープンする、石川県庁2階の食堂です。食堂が新しくなるのは、庁舎が2003年1月に金沢市広坂から移転して以降、初めてです。定員はこれまでの240