ものまねタレントのりんごちゃんは3月22日、自身のInstagramを更新。ものまね姿を披露しました。【写真】りんごちゃんの「もはや誰？」なものまね姿「本当に誰だね」りんごちゃんは「えーっと｡もはや誰？」とつづり、1枚の写真を投稿。バラエティー番組『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）のオフショットです。スキンヘッドと口ひげは特徴的なものの、一目で誰のものまねか当てるのは難しい印象を受けます。ファンからは「本当