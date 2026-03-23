叡山電鉄（京都市左京区）と、4コマ漫画作品『ばっどがーる』とのコラボレ企画が、2026年3月28日〜10月18日の期間に開催される。【画像】列車のラッピング、ヘッドマーク、ポスターなど『ばっどがーる』は、肉丸氏が手掛ける、4コマ漫画雑誌「まんがタイムきららキャラット」に連載中の作品。優等生を辞めて"ワルい不良"を目指す高校1年生・優谷 優の奮闘を描く学園コメディ。コラボ期間は、描き下ろしのキャラクターイラストを使