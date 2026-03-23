『ソードアート・オンライン』、『アクセル・ワールド』の著者・川原礫によるMR≪複合現実≫の世界を舞台とした完全新作『デモンズ・クレスト』が、2026年にアニメ化されることが決定した。あわせてティザーPＶと、ティザービジュアル、キャスト・スタッフ情報が解禁された。主人公の芦原佑馬役は白石晴香、双子の妹の芦原佐羽役は稲垣好が担当する。【動画】ひえっ！ヤバそうなキャラ登場公開された『デモンズ・クレスト』PV