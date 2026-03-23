アジア大会競泳代表に決まった（左から）成田実生、池江璃花子、鈴木聡美、梶本一花、松下知之、大橋信、田渕海斗、村佐達也＝23日、東京都内日本水連は23日、愛知・名古屋アジア大会（9〜10月）に臨む競泳代表として、男子は日本選手権で平泳ぎ3冠を達成した17歳の大橋信（枚方SS）や松下知之（東洋大）ら18人、女子は池江璃花子（横浜ゴム）や35歳の鈴木聡美（ミキハウス）ら17人の計35人を発表した。飛び込みは男子の玉井陸斗