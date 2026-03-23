大相撲元大関若嶋津、日高六男さんの通夜で祭壇に飾られた遺影＝23日午後、千葉県市川市大相撲の元大関若嶋津で15日に肺炎のため69歳で死去した日高六男さんの通夜が23日、千葉県市川市内で営まれ、現役時代は精悍な顔立ちと素早い動きから「南海の黒ひょう」と呼ばれた昭和の人気力士をしのんだ。鹿児島県出身の日高さんは元横綱初代若乃花が師匠の二子山部屋に入門し、1975年春場所で初土俵を踏んだ。83年初場所で大関に昇進