名古屋市教育委員会が選任した外部有識者委員は23日、市立学校などを対象にした調査で、教職員10人に児童や生徒との不適切な関わり方があったとする報告書をまとめた。同市立小の教諭らが女子児童を盗撮したとされる事件を受け、他に同様の行為などがないか学校側に情報提供を求め、調べていた。報告書などによると、10人のうちスキンシップに関するものが4人。休み時間に低学年の児童を膝に乗せる、高学年と手をつないで歩く