心臓移植の新基準について記者会見する日本循環器学会理事の絹川弘一郎・富山大教授（右）ら＝23日午前、厚労省日本循環器学会と日本心臓移植学会は23日、脳死による臓器提供者（ドナー）からの心臓移植を希望して待機する患者のうち、余命1カ月以内と予測される60歳未満の人を最優先に臓器をあっせんする新たな選定基準の運用を4月1日から始めると明らかにした。緊急性の高い患者の順位を上げる仕組みで、待機中の死亡減少を目