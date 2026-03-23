東京消防庁多摩消防署の救急隊員が2017年に死亡したのは、真夏に過度な訓練を強いられたためだとして、遺族が都に対し、損害賠償を求めた訴訟が東京地裁で和解したことが23日、分かった。遺族側が明らかにした。解決金の支払いや謝罪を盛り込んだ内容で、19日付。遺族側によると、救急隊員だった山崎勉さん＝当時（50）＝は17年8月13日の昼間、ランニングと階段の昇降後に急性心不全を起こし、亡くなった。公務災害に認定され