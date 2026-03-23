ジャルパックは3月19日より、世界中の愛好家が憧れるシャンパーニュ・メゾン「サロン」を訪問するコンダクター付きツアーを販売している。ジャルパック『フランス・シャンパーニュ地方の銘醸地へ! 憧れのシャンパーニュ・メゾン「サロン」とパリを訪ねて 6日間』シャンパーニュ・メゾン「サロン」(C)Leif Carlssonフランス・シャンパーニュ地方の銘醸地ル・メニル・シュル・オジェ村に佇む「サロン」。上質なシャルドネが得られた