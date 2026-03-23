この記事の画像を見る村上龍ほど時代の流れをいち早く察知し、その時流をうまく乗りこなす作家もいないだろう。コンプライアンス全盛の今となっては到底看過できないような金言であったり、今でも通用するような普遍的な格言であったり、数多くの心に残る言葉を作品の中に残している。特に初期の作品には「殊更に偽悪ぶった女性に対する差別的な書きようが、現在の僕には苦しく感じる」と友人の坂本龍一にまで苦言を呈されるほ