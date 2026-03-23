シャークニンジャは3月23日、小型キッチン家電ブランド「Ninja」（ニンジャ）シリーズのコードレスミキサー「Ninja Blast Max（ブラストマックス）コードレスミキサー」に、4つの新色を追加した。4月6日に発売する。店頭予想価格は14,960円前後。Ninja Blast MaxシリーズNinja Blast Maxはステンレス8枚刃とパワフルなモーターを搭載したコードレスミキサー。コードレスながら氷や冷凍フルーツを砕ける力があり、ミキサー後はカッ