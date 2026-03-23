3月23日 投稿 クリスピー・クリーム・ドーナツは3月23日、Xにてシルエット画像を公開した。 公開された画像では両手を広げ、空を飛んでいるキャラクターのようなシルエットを確認。宇宙のような背景、さらには「Nintendo and UCS LLC」というコピーライトから、4月24日公開予定の映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」とのコラボ