【モデルプレス＝2026/03/23】韓国の芸能事務所・CUBEに所属するボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組「祝！日本デビュー第5世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA」が、3月28日よる9時より国内独占・無料配信されることがわかった。【写真】CUBE所属ボーイズグループがイケメン揃い◆NOWZ、ABEMAで日本デビュー特番決定NOWZは、ヒョンビン（HYEONBIN）、ユン（YOON）、ヨンウ（YEONWOO）、ジン