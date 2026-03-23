18歳年下の日本人女性と結婚した韓国俳優シム・ヒョンタクが、映画『ドラえもん』シリーズなどを手がけたアニメ監督・芝山努さんを追悼した。3月22日、シム・ヒョンタクは自身のSNSに「芝山努監督の訃報。あなたが作ったアニメを見て大人になり、今は家族を築いて生きています」と投稿した。【画像】シム・ヒョンタク、18歳下日本人妻と“キス”この日、シム・ヒョンタクは自身の『ドラえもん』コレクションも公開し、「ありがとう