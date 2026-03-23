韓国の芸能プロダクションCUBEエンターテインメント出身のアーティストらが、練習生時代の苦労を回想した。先日、BTOBのイ・チャンソプのYouTubeチャンネルに「現K-POPの規律を正しに来た（Apink、BTOB、BEAST）」（原題）というタイトルの動画が公開された。【画像】「2週間、水と塩だけ」韓国女優が明かす“極限ダイエット法”動画では、CUBEエンターテインメント（以下、CUBE）のルールや文化について触れられた。Apinkのパク・