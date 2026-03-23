春は出会いと別れの季節。やむを得ぬ事情で離れ離れになるとしても、大好きな彼女の気持ちはなんとかつなぎ止めておきたいところです。そこで今回は10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に「フラれて当然!?『遠距離は無理！』とサヨナラされる男」をご紹介いたします。【１】彼女の行動を管理したがる「束縛男」「毎日会ってても『誰といる？』ってしつこいので、離れたら盗聴器を仕掛けられそうです」（20代女性