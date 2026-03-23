地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「内国府間」はなんて読む？「内国府間」という漢字を見たことはありますか？埼玉県幸手市にある、ひらがな5文字の地名です！いったい、「内国府間」はなんと読むのでしょうか。正解を知りた