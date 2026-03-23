全国各地から桜の便りが届く中、九州では佐賀地方気象台が21日、ソメイヨシノの開花を発表しました。佐賀県神埼市の日の隈公園では23日、日当たりの良い場所でソメイヨシノの開花が進み、青空を背景にかれんな姿を見せていました。さっそく、お花見に訪れた人もいました。■訪れた人「ただ花を見に。もう咲いているだろうと思って、ちょっと弁当でも。」佐賀では九州のトップを切っての桜の開花となりました。平年より3日早く、去