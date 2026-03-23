◆第７３回毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）３月２３日ウップヘリーア（牡３歳、美浦・黒岩陽一調教師、父エピファネイア）は、祖母がアドマイヤグルーヴで近親にはＧ１馬を含めて活躍馬多数の母系。黒岩陽一調教師が「（１週前の時点で）プラス１０キロほどですが太め感はなく成長ぶんで、体の方は成長しています」と上昇曲線を描いている現状での重賞初挑戦となる。美浦・Ｗコースでの１週前追い