新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて、３月13日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#79を生放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。 今回はゲストにお笑い芸人の天津飯大郎を迎え、「春のアニメクイズ大会」と題して、人気アニメにまつわるさまざまな難問・奇問にスタジオ陣が挑戦。クイズの進行はレギュラーゲストで声優の仲村宗悟が務めた。 番組冒頭