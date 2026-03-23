２２日、凧揚げフェスティバルで凧揚げを楽しむ人たち。（ラ・チョレラ＝新華社記者／許咏政）【新華社ラ・チョレ3月23日】中米パナマのラ・チョレラで22日、凧揚げフェスティバルが開かれ、空に舞う色とりどりのたこが人々を楽しませた。２２日、凧揚げフェスティバルで凧揚げを楽しむ人。（ラ・チョレラ＝新華社記者／許咏政）２２日、凧揚げフェスティバルで凧揚げを楽しむ人。（ラ・チョレラ＝新華社記者／許咏政）２２日、