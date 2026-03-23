“自分を大切にすること”をテーマにした新しいランジェリーが誕生。トリンプとESS BYが手を組み、心地よさと美しさを両立したコレクションを展開します。装飾に頼らず、素材やシルエットの本質を追求したアイテムは、日常にそっと寄り添いながら女性の魅力を引き出してくれる存在に。自分のために選ぶランジェリーで、毎日をもっと前向きに過ごしてみませんか♪ 心地よさを追求した新提案 トリンプが培って