首相官邸に入る高市首相＝23日午後、首相官邸高市早苗首相は23日の自民党役員会で、2026年度予算案が月内に成立しない場合に備えて、暫定予算案の編成を検討すると表明した。首相は衆院解散・総選挙によって提出が1カ月程度遅れた当初予算案について25年度内成立を目指す考えも示した。ただ、参院では少数与党下のため国会運営の主導権を握れず、実現は厳しい情勢だ。暫定予算を編成すれば、安倍政権下の15年以来、11年ぶりとな